Incidente fra un'auto e una moto sul San Boldo: due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio che ha coinvolto un'auto e una moto su Provinciale 635 al km 15+200 nei pressi del Passo San Boldo. Lo scontro ha causato due feriti.



La squadra dei vigili del fuoco, provenienti da Belluno, ha collaborato con il personale sanitario per le prime cure dei feriti e successivamente ha messo in sicurezza il sito incidentale. Terminato l'intervento, alle ore 15:30 circa, la squadra è intervuta in un altro incidente stradale tra due autovetture in località Laste di Limana.



La squadra dei vigili del fuoco si è occupata della messa in sicurezza delle autovetture e del sito incidentale.

