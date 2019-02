Controlli del sabato sera: 6 denunce e 15 patenti ritirate sulle strade padovane

PADOVA - Sei persone denunciate, 15 patenti ritirate, 20 infrazioni accertate e 3 veicoli sequestrati, oltre a 211 punti decurtati: è il bilancio dei controlli di prevenzione delle Stragi del sabato sera.



Dalle ore 23 di ieri e fino alle prime ore di questa mattina, gli uomini della Polizia Stradale di Padova, equipaggi della sezione Volanti, l'unità cinofila e l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Padova, hanno effettuato mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di tutti quei fenomeni che possono ingenerare pericoli per la sicurezza stradale, soprattutto in occasione del fine settimana. I servizi attuati lungo la viabilità cittadina, in particolare in via San Marco, diretti dal Dirigente della Sezione di Polizia Stradale e alla presenza del Dirigente medico dell'Ufficio Sanitario, sono stati volti all'accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, con particolare attenzione al contrasto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tale scopo sono stati utilizzati strumenti precursori e relativi Kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti che prevedono il prelievo della saliva del conducente direttamente su strada, attraverso test rapidi di screening. Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 337 persone a bordo di rispettivi veicoli. A seguito del controllo, quindici persone sono risultate positive al test alcolimetrico, tra queste spiccano un libero professionista 43enne, un operaio 23enne e un studente ed una impiegata neopatentati. (segue)

