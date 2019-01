CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITO DI CADORE -è la donna che abita al primo piano e che è riuscita a uscire appena in tempo Siede fra piante e fiori recisi accudita dai familiari accorsi e racconta: «Ero a casa sola, stavo in poltrona e non mi ero resa conto di nulla. Ero tranquilla quando è arrivata di corsa la signora che mi tiene compagnia con due persone che mi hanno aiutato a scendere e a mettermi in salvo. Non ho sentito nulla, nessun rumore. Questa sera mi ospitano i miei cari ma devo dire che tutti sono stati gentili e premurosi, questo è un paese dove tutti si aiutano».Nello stesso negozio ha trovato ospitalità anche Maria Rosa una delle titolari del centro estetico Non ti scordar di te, l'altra è Caterina Bernardi. «- racconta Maria Rosa -, il tempo di