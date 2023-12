Incendio a Quero Vas, in fiamme la casa degli alpini: ha ceduto il tetto. A dare l'allarme alcuni vicini

QUERO VAS (BELLUNO) - Incendio nella sede degli alpini oggi, 9 dicembre. Le fiamme sono divampate dalle 12.30 nella struttura delle penne nere in via Piave. A dare l'allarme, alcuni abitanti della zona che si sono accorti delle fiamme che stavano divampando nella struttura. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuna persona all'interno. I vigili del fuoco arrivati da Feltre e con i volontari del basso feltrino con due autopompe, un’autobotte e 10 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento di un incendio già generalizzato, che hanno interessato tutta la struttura. Le fiamme hanno bruciato l’interno e fatto collassare gran parte del tetto.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di bonifica delle squadre dei vigili del fuoco.