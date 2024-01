Dalle bocchette dell'aria dell'auto esce fumo: vettura prende fuoco in via Casabellata a Santa Giustina

SANTA GIUSTINA (BELLUNO) - Guida tranquillamente nella calma della mattina, poi però qualcosa non va: dalle bocchette dell'aria esce fumo, e tanto. Allora decide di fermarsi, scendere immediatamente dalla vettura e chiamare aiuto: grazie a questa prontezza di spirito si è salvato, già, perché la sua auto ha preso fuoco ed è stata distrutta dalle fiamme.

L'incendio è divampato alle 5.45 di lunedì 15 gennaio in via Casabellata, a Santa Giustina, in provincia di Belluno. I pompieri hanno spento con la schiuma l’auto completamente avvolta dalle fiamme all’arrivo dei soccorsi. Le cause delle fiamme di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 7:30.