Addio a Guido De Zordo, ex presidente del Parco delle Dolomiti e sindaco di Cibiana

CIBIANA DI CADORE (Belluno) - Comunità bellunese in lutto per la morte di Guido De Zordo, 75 anni, ex sindaco di Cibiana (per 5 anni dal 2006 al 2011) ma anche presidente del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi dal 2004 al 2010 e prima ancora consigliere provinciale di opposizione per circa vent’anni.

Era malato da tempo, ma non aveva mai smesso di interessarsi della politica locale e nazionale.

Il cordoglio di Zaia

“Guido De Zordo ha fatto parte di una generazione di bellunesi che hanno particolarmente amato le loro montagne e che recentemente ci hanno lasciato. La sua morte lascia un nuovo vuoto nella storia della montagna bellunese” così il Presidente della Regione Veneto esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giudo De Zordo. “De Zordo ha messo il suo amore per la montagna anche al servizio delle Istituzioni delle quali ha fatto parte. Questo è un merito che la popolazione bellunese sono certo non dimenticherà. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”