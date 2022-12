DOMEGGE - La falla è stata individuata domenica pomeriggio, per tornare alla completa normalità servirà ancora un po’ di pazienza; nell’attesa i Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autobotte per rabboccare le vasche del sistema idrico rimaste a secco a causa di una rottura della conduttura.

IL PRECEDENTE

Nelle scorse settimane la vetustà delle rete idrica della provincia era stata al centro di un’indagine nazionale dalla quale era emerso che il nostro territorio registra le perdite più elevate di acqua dalla fonte ai rubinetti. A Domegge quello appena trascorso non è stato il miglior fine settimana: già venerdì il gestore Bim Gsp aveva informato l’amministrazione comunale che, a causa di un’ingente perdita sulla rete, in tutto il comune potevano verificarsi cali di pressione o assenza d’acqua; ma non si sapeva il punto esatto in cui si era verificata la rottura.

Le zone a secco sono state Vallesella e la parte alta di Domegge centro. «È stata una vera e propria emergenza -commenta il sindaco Achille Barnabò- il Comune ha messo in campo ogni azione possibile per contenere i disagi, ma oltre questo non era possibile fare se non affidare il compito ai tecnici». Che in poco meno di tre giorni hanno risolto il problema, erano una decina quelli impegnati nella ricerca della falla principale, ma che hanno sistemato anche altre rotture minori trovate nel corso delle operazioni.

LA DISTRIBUZIONE

In quel periodo si è provveduto alla distribuzione di acqua, anche in bottiglia, soprattutto alle persone più fragili e alle strutture essenziali; è stata aperta la palestra per chi volesse fare una doccia. Domenica, giorno di chiusura, il locale negozio di ferramenta si è messo a disposizione per chi non aveva contenitori adatti per fare rifornimento alle fontane rimaste attive, in centro Domegge in via Roma di fronte la Cianeva e a Vallesella in via Piduel.