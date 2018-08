Contro il turismo "cafone" tuffi vietati alla Grotta Azzurra

di Damiano Tormen

Parola d’ordine sicurezza. Per gli escursionisti, ma anche per la Grotta Azzurra. Perché il gioiellino della Sinistra Piave non può diventare preda del “turismo cafone” che sta lasciando segni inconfondibili sui laghetti dolomitici, Sorapiss in testa . Ecco perché l’amministrazione comunale di Mel ha deciso di intervenire per tempo. E da ieri è realtà un regolamento vero e proprio che impone comportamenti adeguati alla fragilità ambientale del luogo. Quindi, niente tuffi, niente bagno, niente passaggi in bicicletta (e tantomeno in moto o in quad). Vietato sporgersi o scavalcare i parapetti, vietato uscire dai percorsi segnalati. E vietato anche visitare la grotta in orario notturno o durante i temporali. Insomma, sicurezza fa rima con consapevolezza. Insieme, possono far decollare il turismo in versione rispettosa e salvaguardare un vero e proprio tesoro ambientale.