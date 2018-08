Assalto al lago Sorapiss: «C'è chi fa il bagno con i materassini e poi li abbandona. Multe? Difficile...»

di Marco Dibona

BELLUNO - Diverse centinaia di personeesercitano una pressione eccessiva, in un. Le Regole d'Ampezzo, proprietarie di quella conca fra le montagne, così come di tutto il territorio verde di Cortina, vivono con preoccupazione ilsulle rive di quello specchio dal colore che pare innaturale: «Le Regole e la stessa comunità d'Ampezzo non sono pronte per fronteggiare questo fenomeno ammette il presidente Flavio Lancedelli dopo il reportage apparso ieri sul Gazzettino e davvero non sappiamo cosa fare, oltre a coinvolgere l'ospite, sperando che cresca la sensibilità, la condivisione, la cultura della montagna».«Per il parcheggio delle auto al passo Tre Croci, ora disordinato, a lato della 48 delle Dolomiti, stiamo perfezionando i progetti per, nelle vicinanze. Invece per il grande numero di gitanti che ogni giorno salgono al lago, possiamo fare poco o nulla. Nei giorni scorsi ho ricevuto fotografie di ottocento persone accalcate attorno al lago:».Gente spesso ineducata, che sale in cima senza l'equipaggiamento adatto alla montagna, ma con i. Alla fine della scorsa estate ne hanno recuperati diciotto. «Ma non è pensabile mettere un numero chiuso o posizionare tornelli dice il presidente Lancedelli lì inoltre è fuori dai confini del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, che noi gestiamo, per cui abbiamo un potere ancora minore. I nostrinon sono agenti: possono solamente informare e indirizzare i comportanti, richiamare con cortesia. Talora basta la loro presenza per indurre i turisti a comportamenti più urbani. Per elevaree sanzioni ci vorrebbero agenti di polizia locale, oppure i carabinieri forestali».Ci sono state altre proposte? «Qualcuno - dice Lancedelli - aveva pensato di, costruite in passato, che hanno facilitato e aumentato il passaggio dei turisti in qualche tratto più difficile ed esposto, ma non mi pare il caso di farlo. Non ci resta che sperare che i media e i social finiscano per saturarsi di fotografie di quel lago, se ne dimentichino, così da tornare alla normalità».I gestori del, della sezione di Venezia del Club alpino italiano, fanno il possibile e anche di più. Emilio Pais Bianco con la moglie Sabrina, i figli Jessica e Daniele, con i loro collaboratori, ogni giorno raccolgono i rifiuti abbandonati fra le rocce, per poi portarli a valle con l'elicottero, visto che non ci sono né strada, né teleferica. Intanto predicano educazione e buon senso, sostengono il diritto di tutti di godere di quella bellezza, ma altrettanto il dovere di preservarla. Le Regole d'Ampezzo hanno esposto un cartello in tre lingue, che invita a rispettare l'ambiente e le altre persone,, non sporcare,. «Chiediamo di vivere quel posto con il criterio dovuto commenta Lancedelli E speriamo di avere ancora più collaborazione da parte degli organismi preposti al controllo». Sull'azzurro magico di quello specchio c'è la speranza che non debba mai venire meno: «Quel colore è determinato dai minerali che si sciolgono nell'acqua, per fortuna non deriva da alghe o da altri organismi che potrebbero risentire dell'inquinamento organico creato dalle migliaia di persone che riversano i loro rifiuti in quel posto. Questo ci rassicura sul perdurare del fenomeno che crea questa meraviglia». Così che la sua stessa bellezza non debba diventare una condanna.