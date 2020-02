Rovesciata alla Ronaldo, il bomber Corbanese: «Gesto istintivo, è uno dei gol più belli della mia carriera»

BELLUNO - Vittoria sofferta ma pesante (1-0) quella del Belluno contro l'Ambrosiana, per diversi motivi. Il primo è sicuramente quello riguardante la classifica del girone C della serie D, in cui 3 punti fanno comodo per tener lontana la zona playout, il secondo invece riguarda il morale, decisamente più alto dopo una settimana difficile.

L'uomo copertina è il bomber Simone Corbanese ma senza soffermarsi troppo sulla sua rete eccezionale: «Non so se sia il gol più bello della mia carriera, sicuramente è tra i migliori. È stato un gesto istintivo, in quelle situazioni non vedendo la porta ci devi provare, e mi è andata bene». L'attenzione torna poi subito sulla prestazione di squadra: «La strada è quella giusta, avevamo bisogno di una vittoria e siamo stati bravi a conquistarla. Non soffrire contro un avversario del genere è impensabile, ma nonostante ci abbiano schiacciati nel finale non abbiamo concesso nulla: l'importante ora però è continuare a pedalare».

Il bomber bellunese ha segnato oltre 150 gol in categoria e, a 32 anni, è ancora il capocannoniere del girone C Veneto-friulano di serie D con 16 reti.

