Belluno. Tubatura danneggiata e fuga di gas: l'incidente in strada durante la posa della fibra

BELLUNO - È stata danneggiata una condotta del gas, che ha poi provocato una dispersione. È successo stamane, martedì 26 marzo, in via Lambioi / Via Sottocastello. Lo fa sapere Italgas, specificando che l'incidente è da attribuire a un’impresa terza – estranea alla Società – impegnata in attività di posa della fibra. I tecnici Italgas, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e stanno procedendo alla riparazione del guasto subìto.