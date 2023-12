FELTRE - Il ristorante-pizzeria La Locanda chiuderà i battenti il prossimo 7 gennaio. Il locale di via Montelungo a Feltre ospiterà i propri clienti ancora per queste feste natalizie per poi abbassare le saracinesche e probabilmente attendere altri gestori pronti a ridare nuova vita a uno dei luoghi pubblici che ha accolto molte generazioni negli ultimi trent'anni. A darne l'annuncio sulla pagina social del ristorante-pizzeria è il gestore Luca Cargnel: «Dopo anni di gioie, sfide e momenti condivisi, ho preso la difficile decisione di chiudere le porte il prossimo 7 gennaio. La Locanda è stato più di un ristorante-pizzeria: è stato un rifugio, un punto di incontro, un luogo in cui le persone si sono riunite per celebrare, condividere e vivere esperienze uniche. Qui sono nati amori e amicizie e bellissime storie». Un pensiero, quello di Cargnel, che può essere condiviso con la maggior parte dei feltrini, anche quelli che ora non hanno più vent'anni ma che ne La Locanda hanno trovato "riparo" la sera o nei fine settimana.

IL GRAZIE

Nel messaggio, il gestore, ripercorre la sua avventura ricordando anche l'incendio che ha distrutto parte del locale: «La vostra generosità durante l'incendio del 2020 rimarrà sempre nel mio cuore. Grazie per averci aiutato a risorgere e a mantenere viva l'essenza di La Locanda. Ogni vostra visita, sorriso e momento condiviso è stato un regalo prezioso che non darò mai per scontato». Erano trascorse poche ore della notte del primo gennaio 2020 quando i vigili del fuoco furono allertati che un incendio stava danneggiando la copertura e il locale. Danni per diverse decine di migliaia di euro senza contare la merce deperibile all'interno della struttura. Solo una mobilitazione di massa poteva risolvere il problema. In pochi giorni fu organizzato un pranzo partecipato che permise di non buttare la merce e di non andare incontro a grosse perdite economiche. L'attività dopo alcuni mesi riprese a pieno regime e il motore de La Locanda tornò a girare a pieno regime sostenuto da quel popolo che lo aveva alimentato.

LA SQUADRA

Non tutto può continuare per l'eternità e anche un gestore e la sua squadra hanno la necessità di dare una svolta per trovare un nuovo traguardo, un nuovo obiettivo. Luca Cargnel si inserisce in questa lista, lo spiega lui stesso: «Questa decisione non è stata presa a cuor leggero, ma è guidata dalla volontà di intraprendere un nuovo percorso più che professionale, personale. Ringrazio con tutto il cuore il mio straordinario team, i "ragazzi" della Locanda, che hanno reso ogni giorno speciale. Le vostre abilità, dedizione e spirito di squadra sono stati il cuore pulsante della Locanda. Ringrazio anche familiari, amici ed amiche che mi hanno supportato in questi sei anni di attività».

L'ENTUSIASMO

L'appassionato saluto va anche a toccare un momento di felicità. La tristezza della chiusura viene abbandonata per l'avvio di una nuova avventura: «Nonostante la chiusura che mi rende un po' cupo, è con grande entusiasmo che annuncio il nostro trasferimento presso il Dolomiti Hub a Fonzaso. Questa nuova avventura ci offre l'opportunità di continuare a creare esperienze culinarie indimenticabili in un ambiente giovane e dinamico, mantenendo lo spirito della Locanda. La Locanda non è solo un luogo fisico, ma è fatta di persone, di noi e di voi. Vi invito a portare con voi i ricordi, le risate e l'amore che abbiamo condiviso qui e a unirvi a noi in questa nuova fase. La passione per la buona cucina e l'ospitalità continuerà a bruciare in nuovi fornelli e sempre nel nostro cuore! Grazie di cuore a tutti voi per aver reso La Locanda una parte così preziosa della mia vita e della vita di questa comunità».