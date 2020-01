Incendio a Feltre. Scoppi alle quattro di mattina: la pizzeria La Locanda divorata dalle fiamme Video

FELTRE (BELLUNO) - Scoppi improvvisi alle quattro di mattina, dopo una notte di Capodanno passata a festeggiare, e poi le fiamme che si levano alte e il fumo, tanto, che avvolge l'intero abitato. Nella notte del primo gennaio 2020 è andata a fuoco la pizzeria la Locanda, in via Montelungo a Feltre. A dare l'allarme una donna residente vicino al locale, svegliata dai fragori, come dei botti, prima che sorgesse il sole.

La pizzeria La Locanda aveva chiuso le porte intorno alle due, dopo una notte di festeggiamenti per tutti i clienti. Tutto a posto, a quanto pareva al titolare, ma qualcosa, evidentemente, è andato storto dopo la chiusura. I vigili sono subito intervenuti sul posto e hanno circoscritto le fiamme, ma il locale ha ripostato danni ingenti. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato il rogo, le piste sono tute aperte, sia quella dell'incendio sviluppatosi nella zona forno, sia quella del rogo scatenatosi nell'area del frigo, non è escluso neppure che un petardo lanciato all'interno del locale abbia dato il via alle fiamme.



Ultimo aggiornamento: 09:18

