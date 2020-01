SAN TOMMASO AGORDINO - Prende fuoco il divano in un appartamento a San Tommaso Agordino la notte del 31: due adulti e una bambina che si trovavano in casa e sono rimasti esposti alle esalazioni sono stati ricoverati in ospedale a Belluno per accertamenti. Ultimo aggiornamento: 11:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA