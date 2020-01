Lignano Sabbiadoro, rogo spazza via le casette di Natale e rende inagibile la sala giochi Foto

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Fiamme la notte di San Silvestro a Lignano: distrutte le casette in legno e la sala giochi. È accaduto nella notte dei 31 diecembre lungo via Tolmezzo. Le fiamme sono divampate pare dalle casette, innalzandosi paurosamente verso l'alto.

Sul posto, in pieno centro a Lignano, sono arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento raggiunti dai colleghi di Cervignano. Per tutta la notte i Pompieri hanno lavorato per spegnere lo spaventoso incendio. I danni sono ingenti, con la casette natalizie completamente bruciate con la sala giochi di fatto inagibile. Tutto è al vaglio degli investigatori della speciale squadra dei vigili del fuoco.

INCENDIO A FELTRE - Scoppi e fiamme alte nella notte: distrutta la pizzeria La Locanda

Tamponate dall'Audi mentre vanno al veglione di Capodanno: morta una donna, una ferita



Ultimo aggiornamento: 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA