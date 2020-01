Cavarzere, bruciato capannone di 600 metri: fiamme dall'impianto fotovoltaico Foto

CAVARZERE - Unnella notte diha distrutto un capannone di 600 mq (un'ex distilleria) a Cavarzere, in via Cavour. A prendere fuoco la copertura del tetto dove è ospitato un impianto fotovoltaico. I pompieri del locale distaccamento, di Mestre e di Adria sono arrivati sul posto alle 6.30 e sono ancora al lavoro: a favorire la furia del fuoco parecchi scatoloni da imballo all’interno e a complicare lo spegnimento anche la presenza di pannelli solari sul tetto. Lo stabile è in disuso di proprietà di una azienda fallita e sarà posto sotto sequestro dai carabinieri, attivato fin da subito. Al vaglio, in entrambi i casi, le cause che hanno provocato le fiamme. Allo stato attuale non si esclude alcuna ipotesi.