Feltre, vandali armati di motosega tagliano in due il grande albero di Natale in piazza

FELTRE (BELLUNO) - Motosega alla mano hanno tagliato in due l'albero di Natale che ha adornato la piazza principale di Feltre, nel Bellunese, durante le ultime festività. Il fatto è accaduto nella notte tra l'8 e il 9 gennaio. Per il sindaco della città, Viviana Fusaro, si tratta di un «atto inqualificabile che non può essere derubricato a ragazzata.

L'abete, che era conficcato in un manufatto di cemento, è stato abbattuto verso la mezzanotte. Gli autori hanno segato il tronco alla base, facendolo cadere con i rami ancora addobbati con le luminarie natalizie, sulla piazza.

«Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza cittadina - ha precisato Fusaro - hanno rilevato la presenza di alcune persone che si sono mosse in maniera organizzata e con l'ausilio di una motosega, probabilmente elettrica, hanno tagliato di netto l'albero poco sopra l'innesto del tronco sul basamento di cemento. La polizia Locale è già in contatto con i carabinieri ai quali è stata sporta denuncia. Mi auguro che sia possibile risalire agli autori del gesto, affinché vengano puniti, sia per l'atto vandalico inqualificabile, che per il danno, anche economico, arrecato alla collettività», conclude.