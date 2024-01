Falcade. Morta Rachele Costa, da anni gestiva il rifugio Le Buse. Malore improvviso mentre preparava le brioches

FALCADE (BELLUNO) - Si è sentita male mentre come ogni mattina preparava le brioches per gli sciatori e i turisti del suo rifugio, lo Chalet Le Buse, a Falcade. Un malore improvviso che non ha lasciato scampo a Rachele Costa, 65enne da anni alla gestione della baita. Neppure l'intervento del compagno, che ha subito tentato di rianimarla, né quello degli operatori del Suem 118, arrivati in elicottero da Treviso, sono serviti a salvarle la vita. La tragedia, a stroncarla è stato un arresto cardiocircolatorio, si è consumata nella mattina del 4 gennaio, lasciando nello sconforto i familiari am anche i tanti clienti affezionati della struttura.