Precipita dalla normale del Monte Antelao, giovane escursionista lotta tra la vita e la morte

BELLUNO - MESTRE - Sono molto gravi le condizioni di un escursionista di nazionalità spagnola, precipitato dalla normale del Monte Antelao. Attorno alle 18 di oggi, 14 luglio, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sul Monte Antelao, dove alcuni escursionisti stranieri, che si trovavano più sotto all'altezza di Forcella Piccola, avevano visto cadere nella zona de La Bala un ragazzo, che avevano precedentemente incrociato in discesa. Sbarcati nelle vicinanze, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure urgenti al giovane, che aveva riportato un sospetto grave trauma cranico. L'infortunato, recuperato e trasportato all'ospedale di Pieve, è stato stabilizzato dal personale sanitario per poi essere trasferito all'ospedale di Mestre.