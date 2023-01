BELLUNO - Un altro guasto lascia a terra Falco, l'elicottero del Soccorso urgenza ed emergenza medica (Suem) che per la terza volta da agosto ad oggi si trova costretto a fermarsi. Ora si trova sulla pista Fernazza, nel comprensorio del Civetta, da dove non è più potuto rientrare dopo un intervento. A bloccare il velivolo sarebbe un guasto informatico. Quando riprenderà il volo? Nemmeno l'Ulss 1 Dolomiti, per ora, è in grado di dirlo, rassicurando tuttavia che per le emergenze che necessitano di elisoccorso resta a disposizione la rete Suem regionale.

FERITO IN AMBULANZA

Tutto è accaduto ieri mattina. L'elicottero di Pieve di Cadore era stato inviato dalla Centrale Operativa nel comprensorio del Civetta, alla base della pista Fernazza, nei pressi della stazione di risalita, per un infortunio sciistico.

Durante la fase di atterraggio il sistema informatico di bordo ha subito segnalato una anomalia. Nessuna conseguenza per l'equipaggio, fortunatamente, che ha potuto proseguire l'operazione di soccorso, ma il paziente è stato portato al Pronto soccorso di Belluno con l'ambulanza sostitutiva.

PROCEDURE DI SICUREZZA

«L'elicottero - spiega una nota dell'Ulss 1 -, come previsto dalle procedure di sicurezza del costruttore Airbus per questo tipo di anomalie è stato tenuto a terra e quindi considerato non più operativo. Al momento, Falco necessita dell'autorizzazione del costruttore e dell'Enac per rientrare in volo in base Hems a Pieve dove saranno effettuate tutte le verifiche del mezzo previste per questo tipo di evento. I dati del sistema informatico di bordo sono stati immediatamente trasmessi ad Airbus per essere esaminati dai tecnici che dovranno approvare il volo di ritorno. Se dai risultati di verifiche e analisi tecniche non emergerà la necessità di interventi di riparazione, Falco potrà rientrare immediatamente in servizio. Altrimenti, serviranno accertamenti più approfonditi che richiederanno un fermo tecnico e l'eventuale sostituzione temporanea del velivolo. L'Ulss Dolomiti sta seguendo con attenzione la questione ed è in costante contatto con Creu, Babcock e Airbus per trovare le soluzioni possibili».

I PRECEDENTI

Era venerdì 19 agosto quando nel corso della periodica manutenzione all'elicottero Falco emerse un guasto tecnico e l'aeromobile rimase a terra per giorni. Un grosso problema in quel periodo in cui il soccorso alpino viaggiava con decine di interventi al giorno. Eppure le regole dell'appalto erano chiare: la ditta avrebbe dovuto garantire un nuovo aeromobile. Una regola che non venne rispettata: per 5 giorni la provincia restò senza un servizio fondamentale. Fortunatamente in quel periodo c'era il secondo elicottero di Dolomiti Emergency, servizio attivato in via sperimentale per i mesi estivi e rivelatosi una manna.

BASE HEMS

Solo pochi giorni fa la situazione si era ripetuta, ma stavolta per la rottura delle pompe di rifornimento della base Hems di Pieve di Cadore, attiva solo da pochi mesi, dove ieri il velivolo non ha potuto fare rientro. È fermo nei pressi della pista Fernazza. E stavolta non c'è il paracadute di Dolomiti Emergency. Oggi, domenica, gli sciatori non mancheranno sulle piste. Non resta che sperare che non succeda nulla di grave.