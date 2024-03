BELLUNO - La previsione di nuovi elettrodotti sempre con cavo interrato, deliberata dalla Provincia di Belluno, era legittima e corretta: lo ha stabilito il Tar del Veneto che ha dato ragione alla decisione dell'amministrazione provinciale del 2021, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da Terna in materia di infrastrutture di trasporto elettrico. A darne notizia è la stessa amministrazione provinciale dolomitica. La questione ruotava attorno alla delibera di consiglio del 25 maggio 2021, con cui la Provincia aveva stabilito l'uso dei cavi interrati nella realizzazione delle nuove linee elettriche.Terna spa aveva impugnato la delibera e a distanza di quasi tre anni è arrivato il pronunciamento del Tar, che ha dichiarato inammissibile il ricorso. «Il Tar ha valutato che, per queste due ragioni, la delibera non comporta una lesione concreta e attuale in capo a Terna e quindi dà ragione all'operato dell'amministrazione» commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin.