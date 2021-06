La spiaggia? È quella di neve sulle Dolomiti bellunesi: sdraio, cocktail e occhiali da sole Foto

BELLUNO - L’inverno appena trascorso è stato estremamente generoso in termini di abbondanza di neve sulle Dolomiti bellunesi e ancora oggi, 1 giugno, il manto bianco ricopre le montagne Patrimonio dell’Unesco già a partire dai 1900-2000 metri di quota. Non impossibile come cosa, ma di sicuro erano molti anni che non se ne vedeva così tanta in questo periodo.

APPROFONDIMENTI NORDEST Giugno con la neve sulle Dolomiti bellunesi

Al Laresei, nel comune di Falcade, il bianco regna ancora sovrano seppur la stagione estiva sua ormai alle porte: due giovani ragazzi hanno quindi pensato bene di togliere maglioni e pantaloni lunghi a favore di shorts e t-shirt e “usare” la neve come fosse la loro “bianca e ghiacciata” spiaggia privata per questo Ponte del 2 Giugno. Un modo nuovo, per alcuni audace, per godere totalmente la magia che spesso ci riserva la meteorologia e la straordinaria bellezza del nostro territorio montano. Sdraio da mare, uno cocktail rinfrescante, la bandiera italiana in onore dell’imminente Festa della Repubblica e il “bagno di sole” è assicurato. Esaltato ancor di più dalle vette gelate delle Pale di San Martino, della Marmolada e del Civetta, tutte in colpo solo. Una vera boccata d’ossigeno sia per i turisti sia per gli operatori del settore ricettivo che a causa della pandemia da Covid-19 hanno dovuto rinunciare alle aperture nella passata stagione sciistica.