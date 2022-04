Rischio ipotermia, dispersi sulle Tre Cime: turisti salvati nella notte in Pusteria

AURONO - Lieto fine nella notte di Pasqua dopo la disavventura in montagna: sono stati ritrovati infatti bagnati, con principi di ipotermia, ma sani e salvi i due turisti ventenni cinesi non rientrati da una camminata alle Tre Cime di Lavaredo. Attorno alle 20 di ieri - 16 aprile - il Soccorso alpino di Auronzo era stato allertato poiché, partiti per un'escursione assieme a un'altra coppia di connazionali che si era fermata al Rifugio Auronzo, il ragazzo e la ragazza avevano deciso di proseguire e fare il giro delle Tre Cime.

A sera gli amici della coppia, rientrati al Lago d'Antorno, dopo averli aspettati invano senza riuscire a parlare con loro al cellulare, avevano lanciato l'allarme. Due squadre di soccorritori da Auronzo - allertato anche il Soccorso alpino di Dobbiaco per avviare la ricerca sul versante altoatesino - hanno quindi avviato le perlustrazioni partendo in senso orario e antiorario, assieme al Sagf di Auronzo e Prato alla Drava.

Arrivati al Rifugio Locatelli senza rinvenirli, fortunatamente, passata mezzanotte e mezza, è arrivata la notizia che la coppia era stata ritrovata in Val Rienza, in Pusteria, da dove stava scendendo. I ragazzi non erano feriti, ma ghiacciati dal freddo poiché indossavano vestiti leggeri. Recuperati dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, i due sono stati trasportati all'ospedale per gli accertamenti del caso.