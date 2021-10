Ancora tanti turisti, la strada per le Tre Cime chiude alle 18 per la sicurezza dei mezzi

AURONZO - L’Amministrazione Comunale di Auronzo informa che a far data da lunedì 18/10/2021 l'accesso alla Strada delle Tre Cime di Lavaredo sarà consentito esclusivamente dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (dal 30 giugno scorso la strada a pedaggio che porta alle Tre Cime di Lavaredo era aperta tutti i giorni con orario 06.00 - 20.00). Il provvedimento è stato reso necessario, spiegano dal Comune, per garantire la sicurezza ai mezzi che quotidianamente transitano, ancora numerosi, per raggiungere il rifugio Auronzo e le Tre Cime di Lavaredo. «Dalle 18:01 alle 07:59 - informano - sarà chiusa al traffico salvo mezzi autorizzati come da art. 07 del regolamento comunale. In caso di condizioni meteo avverse, ossia rischio neve e/o rischio ghiaccio la strada rimarra' chiusa al transito».

Il Comune di Auronzo di Cadore sta predisponendo, attraverso il personale dell’ufficio IAT, un avviso da inviare a tutti gli operatori turistici, ai consorzi turistici, ai ristoratori, albergatori, rifugisti, CAI, Guide Alpine del Cadore, Cortina, Val Pusteria, esercenti ed eventuali tour operator.