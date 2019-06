Sequestrato in Libia, ma per lo Stato non è una vittima del terrorismo

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO - «Non era terrorismo». Quarantasette giorni di prigionia in Libia, in mano a una banda armata di kalashnikov che era costantemente puntato sulla sua testa. Carcerieri che minacciavano di venderli all’Isis. L’unica certezza la morte. Ma non era terrorismo. Non sarà risarcito dalla Stato italiano Danilo Calonego, 71 anni del Peron di Sedico, rapito in Libia il 19 settembre 2016 e rilasciato la notte del 5 novembre 2016. Nessun beneficio per lui dal fondo vittime di terrorismo, come comunicato con un...