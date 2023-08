PIEVE DI CADORE (BELLUNO) - A Pozzale è stato inaugurato il market, piccolo, ma ben fornito e garantito dalla Cooperativa di San Vito di Cadore che raggiunge, con il punto vendita in comune di Pieve di Cadore, quota 14 negozi sparsi nell’alto bellunese. Non solo nelle realtà più grandi, Cortina ed Auronzo, ma anche e soprattutto nelle piccole comunità come Pozzale, Cibiana, Laggio, Selva dove il negozio è un investimento sociale.



IL SERVIZIO

«Piccolo forse è ancora più bello, garantire un servizio anche ad una piccola frazione dà una grande soddisfazione - ha detto il presidente della Cooperativa Massimo Da Col - la nostra missione non è fare utili, ma rispondere ai bisogni delle persone». Da un anno la precedente gestione aveva tirato i remi in barca, ma i residenti della frazione più in quota di Pieve di Cadore non si sono scoraggiati. «È stata la prima richiesta avanzata nell’incontro della campagna elettorale - ha ricordato la sindaca Sindi Manushi - ed in pochi mesi è stata esaudita con tempistiche che hanno del miracoloso». Il “miracolo” ha più autori, ma dalla presidente dell’associazione “Pozzale Vive” Susanna Da Cortà è partita la spinta vincente: «La nostra associazione aveva un sogno espresso il 3 gennaio, nessuno immaginava che si sarebbe realizzato tanto in fretta», ha detto ringraziando quanti hanno permesso e concorso al buon esito del progetto.



LO STABILE

Il market è negli spazi da sempre destinati a tale scopo in uno stabile di proprietà comunale, a ridosso della piazzetta; per allestirlo hanno collaborato in molti, ma ora la sfida sta tutta nei residenti. Lo hanno detto all’unisono il presidente dell’Unione Montana Centro Cadore Pier Luigi Svaluto e il presidente della Provincia Roberto Padrin: «Questa iniziativa è andata in porto grazie ai volontari ed alle istituzioni, ma ora è la gente che deve rispondere facendo qui la spesa, diversamente non potrà reggere, bisogna stare vicini a queste realtà». Padrin ha sottolineato la valenza che i negozi di vicinato hanno anche sulla tenuta demografica: «I piccoli paesi per vivere hanno bisogno di servizi, questo è l’unico modo per contrastare lo spopolamento e se ognuno ci mette un po’ del proprio la battaglia si potrà vincere». Quando la richiesta di “Pozzale Vive” di gestire il market è arrivata sul tavolo il consiglio d’amministrazione della Cooperativa di San Vito, con spirito di vicinanza ai territori, l’ha accolta. Per il direttore Angelo Andrella «questo è un punto di orgoglio ed una sfida fatta in collaborazione con tutta la comunità, siamo sicuri che con la squadra che abbiamo fatto daremo un servizio importante alla comunità».