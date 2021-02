​Cortina 2021. L'Italia cala l'asso Paris, inseguito da Franz e Feuz

La regina delle discipline alpine è pronta a incoronare il suo re. Magari proveniente dalla Val d'Ultimo, perchè no? Del resto Dominik Paris sa come si vince, l'ha dimostrato con i 19 successi in Coppa del Mondo e il titolo iridato del superG conquistato nel 2021. Il carabiniere azzurro si presenta al via della discesa di Cortina 2021 con i favori del pronostico alla pari con Beat Feuz, chiamato a proseguire l'onda lunga svizzera che ha caratterizzato le gare femminili. Ieri in quella che può essere considerata l'unica vera prova che conta, quella cioé con angoli e passaggi da discesa vera anziché quella sorta di slalom gigante mal disegnato sulla Vertigine da Hannes Trinkl che aveva fatto infuriare un po' tutti, i due hanno viaggiato sugli stessi tempi, tanto che all'ultimo intermedio prima del traguardo l'elvetico precedeva Domme di 4 centesimi, salvo poi rialzarsi poco prima del traguardo. Così la classifica vede Paris in testa, secondo il carinziano Max Franz a 13 centesimi, terzo Feuz a 36. Hanno frenato nel finale anche il neocampione del mondo di superG Kriechmayr e l'altro austriaco Mayer: difficile immaginare che sul gradino più alto del podio non salirà uno di questi 5 nomi al termine della gara odierna, che vedrà al via solo 42 discesisti.

Di certo Paris sa di avere una responsabilità pesante, quella cioé di conquistare non solo un titolo ma anche una medaglia per il settore maschile, visto che, tradizionali sorprese mondiali o rinascita di Vinatzer a parte, sarà difficile ottenere un podio nelle discipline tecniche. Ma Dominik ha l'esperienza e la serenità dalla sua parte, oltre che la consapevolezza dei suoi mezzi dopo la vittoria di Garmisch Partenkirchen nell'ultima discesa di Coppa del Mondo prima di Cortina. «La tracciatura è sicuramente migliore rispetto a quella di venerdì- ha detto -. Questa è una discesa, la velocità si fa. Non ho voluto forzare, tanto che in alcuni punti della pista mi sono anche alzato. In ogni caso devo sistemare ancora qualcosa in vista della gara». E chi gli chiede se la Vertigine sia poco adatta alla sue caratteristiche, Paris risponde così: «Non esiste una pista ideale, se vuoi essere il migliore devi andare forte ovunque e in qualsiasi condizione». Oltre al suo numero uno, l'Italia schiererà Christof Innerhofer (che ha dimostrato di non trovarsi molto a suo agio sulle vertigine), Florian Schieder e Matteo Marsaglia, entrati nei dieci sia venerdì che soprattutto ieri, chiudendo rispettivamente quinto e settimo. Intanto hanno colto l'obiettivo di trovare un pettorale di gara, a discapito del sappadino Emanuele Buzzi (che quindi lascia Cortina con il bel 13. posto in superG), e oggi potranno correre liberi, senza pensieri e la convinzione di poter dire la loro.

