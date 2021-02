Discesa Olympia delle Tofane, oro alla svizzera Corinne Suter. L'italiana migliore è la Curtoni all'ottavo posto

CORTINA - Dopo l'argento in SuperG, la svizzera Corinne Suter in 1'34 27 ha vinto anche l'oro nella discesa mondiale di Cortina sui 2.660 metri della Olympia delle Tofane. Argento a sorpresa alla tedesca Kira Weidle in 1'34 47, unica atleta del proprio Paese in gara. Bronzo, a causa di un errore, all'altra elvetica Lara Gut-Behrami, che giovedì aveva vinto il titolo di SuperG proprio davanti a Suter, in 1'34 64.

Per l'Italia, senza Sofia Goggia, in una gara con pista e meteo perfetti e solo 31 atlete al via, la migliore è stata Elena Curtoni, 8/a in 1'35 10. Poi, ci sono Laura Pirovano, 12/a in 1'35.«44; Nadia Delago, 15/a in 1'35»69, e Francesca Marsaglia, 17/a in 1'35«81. Domani a Cortina tocca alla discesa uomini.

