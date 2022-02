Il Comune di Belluno cerca uno stagista laureato da 450 euro al mese. Il consigliere Bristot: «Come il peggior caporalato»

BELLUNO - Il Comune di Belluno cerca un tirocinante per la redazione della relazione di fine mandato del sindaco Jacopo Massaro: 32 ore settimanali per 450 euro mensili, ed è subito polemica. Ad averla sollevata è il consigliere comunale del gruppo misto Fabio Rufus Bristot che, letto l'avviso pubblicato da Palazzo Rosso per raccogliere candidati, ha storto il naso e non ha mancato di farlo sapere agli utenti del web con un post nella sua pagina Facebook, in cui ironizza amaramente: «Deve portarsi le penne da casa e anche il pc e saltare il pasto».

Stage: retribuzione e rimborsi da fame

Raggiunto al telefono spiega che se il Comune decide di pagare il suo tirocinante non può farlo per meno di due euro l'ora. «È vero che i tirocini o esperienze simili spesso sono sottopagate o, addirittura, non prevedono alcun rimborso spese commenta -, ma qui stiamo parlando di complessive 137 ore per 450 euro, vuole dire meno di 2 euro l'ora, peggio del peggior caporalato. Dal momento in cui si decide di riconoscere un compenso allora tale deve essere, il Comune potrebbe fare di più. Così è come voler costruire un ponte e assumere un non ingegnere. Non ho parole, spero solo siano gli ultimi compi di questa amministrazione e poi velocemente si vada verso un cambio di passo». L'avviso a cui fa riferimento Bristot è quello diffuso la scorsa settimana dagli uffici di Palazzo Rosso in vista della fine del mandato del primo cittadino e della relazione con dati e resoconto dell'operato che sarà richiesta. Il tirocinante, infatti, sarà chiamato ad aiutare gli uffici nella raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'attuazione del mandato di Massaro. Il candidato dovrebbe essere laureato, anche solo alla triennale, in scienze della comunicazione, sociologia o scienze politiche da non più di 12 mesi. Non solo, è richiesta buona conoscenza della lingua inglese, dei sistemi operativi Windows e Linux, dei principali social e delle loro caratteristiche funzionali e l'aver sostenuto almeno un esame di statistica. A questo si aggiungono ottime capacità relazionali, attitudine al lavoro di gruppo, al problem solving e al multitasking Naturalmente non sarà solo nel lavoro, ma affiancherà il personale degli uffici per almeno tre mesi, eventualmente prorogabili a sei con inizio non appena concluse le formalità burocratiche successive al colloquio. Le giornate lavorative, poi, si svolgeranno nelle sedi di via Mezzaterra e piazza Duomo. Gli interessati avranno tempo fino all'11 marzo per presentare le loro proposte. I candidati il cui curriculum vitae sarà ritenuto d'interesse sosterranno un colloquio con il tutor aziendale.