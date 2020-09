PIEVE DI CADORE - Nell’organico del ChievoVerona sono stati riscontrati tre casi sospetti di calciatori positivi, asintomatici: sono stati prontamente isolati. La squadra ha lasciato ieri, erano le 13.30, Pieve di Cadore dove ha trascorso un periodo di preparazione sull’impianto di Saccon di Sottocastello messo a disposizione dall’amministrazione cadorina. E così Chievo e il Calcio Padova hanno comunicato che la gara amichevole prevista ieri pomeriggio è stata annullata. Un fulmine a ciel sereno, è proprio il caso di dirlo, quanto accaduto; sorpreso anche il sindaco Bepi Casagrande che proprio venerdì ha salutato la squadra e tutto lo staff in piazza Tiziano, all’aria aperta. Ma non si sapeva ancora nulla. Racconta Casagrande: «Ho avuto dalla dirigenza la notizia che mercoledì era arrivato dalla Francia un calciatore della formazione giovanile. Aveva un po’ di febbre e così lo hanno mandato a Verona. Il giorno dopo precauzionalmente sono stati sottoposti al tampone tutti i giocatori, preparatori, staff ma anche il personale dell’albergo dove alloggiavano: Il Sole. Da quanto mi risulta l’esito è stato: tutti negativi». E’ questa la cronaca dai giorni scorsi. Ieri poi la partenza da Pieve verso casa con la tappa a Padova per l’amichevole. Ma come spiegava ieri nel pomeriggio la società ChievoVerona: «A seguito degli ultimi esami svolti ieri, si sono evidenziate da pochi minuti tre positività al Covid-19. I tesserati che sono risultati positivi sono già stati isolati e sono asintomatici, e tutto il gruppo squadra è stato nuovamente sottoposto ad analisi. A scopo precauzionale e a tutela dei tesserati del Calcio Padova, la squadra del ChievoVerona non si è recata allo stadio Euganeo».

Nessuna sosta, nessuna partita, si torna alla base. Casagrande aggiunge: «Immagino che saranno fatti nuovi controlli, nuovi tamponi. Nel caso risultassero delle positività da tampone ci saranno le comunicazioni all’Ulss di competenza che contatterà per accertamenti i soggetti che hanno avuto contatti con la squadra». Pieve ha salutato il ChievoVerona che per otto giorni si è allenato sul campo sportivo comunale. «Un ritiro breve ma intenso incorniciato da un’accoglienza eccezionale» ha commentato il team manager Marco Pacione che ha coordinato la presenza dei gialloblu. Venerdì pomeriggio, a testimoniare il gradimento dalla squadra per il trattamento ricevuto, è arrivato anche il presidente Campedelli che ha voluto ringraziare con un attestato il sindaco Giuseppe Casagrande e l’assessore Plinio Bridda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA