Verona. Rustico di tre piani divorato dalle fiamme, dispersa un'anziana: in campo i cinofili

VERONA - La casa va a fuoco, non si trova un'anziana. L'allarme è scattato intorno alle 11 di oggi, 23 gennaio, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio in località Marzana a Verona: una casa rurale su tre livelli stava andando a fuoco.

I pompieri arrivati da Verona, Caldiero e Bardolino con 8 automezzi, tra cui un'autoscala e 4 autobotti, con 19 operatori, hanno cominciato a lavorare sulle fiamme molto alte. L'intervento nel pomeriggio era ancora in corso. Una donna anziana risulta dispersa: gli operatori del nucleo regionale Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco di Venezia procederanno assieme al personale Gos (Gruppo operativo speciale) con macchine movimento terra e un nucleo cinofilo per cercarla. Sul posto anche il comandante dei vigili del fuoco scaligeri Enrico Porrovecchio a coordinare le operazioni di soccorso.