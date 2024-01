Stufetta prende fuoco, incendio in un'abitazione privata invasa dal fumo: un uomo in ospedale

SANTA CATERINA D'ESTE - Paura a Santa Caterina d'Este, dove in località Vighizzolo si è sviluppato un incendio nella serata di oggi, lunedì 22 gennaio. All'interno di un'abitazione privata antistante la chiesa parrocchiale, una stufetta avrebbe preso fuoco e il fumo si sarebbe propagato velocemente in tutta la casa. Intervenuti sul posto i vigli del fuoco del distaccamento di Este e il personale del Suem, giunto con un'ambulanza e un'automedica. Il capofamiglia sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso di Schiavonia per accertamenti volti ad escludere un'eventuale intossicazione da fumo. Giunti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Este.