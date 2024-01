Incendio in una casa a Murano, quattro persone intossicate

MURANO - Dalle ore 7 di questa mattina, martedì 23 gennaio, i vigili del fuoco stanno operando in Fondamenta Lorenzo Radi nell’sola di Murano a Venezia per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione: quattro persone intossicate. I pompieri accorsi con tre autopompe lagunari e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme che hanno interessato la camera da letto del primo piano, altre stanze e il tetto sovrastante. Quattro persone che nelle prime fasi dell’incendio hanno respirato del fumo sono state portate in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per accertare le cause delle fiamme.