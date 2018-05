Si avvicina per calmare il cavallo imbizzarrito: scalciato, è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era uscito per calmare quel cavallo imbizzarrito, ma l’animale ha scalciato colpendolo e lui ora sta lottando tra la vita e la morte. Silvio Dal Piva, 66 anni di Mel, ora è ricoverato in rianimazione al Ca’ Foncello di Treviso. L’uomo, giovedì sera, è stato trovato a terra privo di sensi dai famigliari, nella sua proprietà di via Tallandino. Era uscito per riportare nel recinto quel cavallo di sua proprietà: un esemplare di razza “Paint”.