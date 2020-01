«Grazie carabinieri», baby-sciatore lascia disegnino alla stazione di Val di Zoldo

VAL DI ZOLDO - Piacevole sorpresa nella mattinata di oggi, 10 gennaio, per i carabinieri di Val di Zoldo. Al momento dell'apertura della caserma al pubblico, hanno trovato un disegno fatto da Mattia "ammiratore numero 1" dell'Arma dei carabinieri. C'era un disegno racchiuso in una busta con i ringraziamenti scritti dal genitore. Il "regalo" é indirizzato al maresciallo Gianluigi Smaldone, comandante della Stazione di Val di Zoldo, per un incontro che aveva avuto con un paio di bambini sulle piste estasiati dalla motoslitta, dalla divisa da sciatore, e dalla disponibilità con cui il militare ha esaudito le loro richieste. © RIPRODUZIONE RISERVATA