Enea e Artemisia stanno bene. E hanno già preso familiarità con le greggi di Tambre, nell'allevamento di Franco Pianon. Chi sono Enea e Artemisia? Sono i cuccioli di pastore maremmano-abruzzese, consegnati dalla Regione Veneto con lo scopo di sorvegliareE difenderli dagli attacchi dei predatori: in particolareMa la consegna non è fine a se stessa, anzi. Ai pastori maremmani è garantita la fornituraofferte da un'azienda del settore. Senza considerare che la veterinaria Silvia Dalmasso, sempre su incarico della Regione, si prende sicura della salute e del benessere dei cuccioli. E ne verifica, a cadenza regolare, il grado di socializzazione con pecore e pastori, fornendo agli allevatori le indicazioni utili per proseguire il corretto percorso di educazione. Le crocchette e l'assistenza veterinaria saranno garantite: l'ultimo anno di attività del progetto europeo Life WolfAlps.