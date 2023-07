Canale d'Agordo. Esce in cerca di funghi e viene colto da malore: 67enne di Venezia muore durante i soccorsi

CANALE D'AGORDO (BELLUNO) - Era uscito in cerca di funghi e non era tornato per l'ora di pranzo. Chiamato al cellulare dalla moglie, le aveva detto di sentirsi poco bene e lei aveva fatto scattare l'allarme.

L'uomo, C.R., 67 anni, di Venezia, è stato così soccorso attorno alle 14 dal soccorso alpino della Val Biois, sopra l'abitato di Colmean, dopo essersi messo in contatto con i soccorritori, descrivendo la strada che aveva raggiunto.

I soccorritori hanno iniziato a prestargli le prime cure, ma, mentre sopraggiungeva l'equipe medica, le condizioni del 67enne si sono improvvisamente aggravate. Immediato l'intervento per tentare di rianimarlo. Purtroppo le manovre, portate avanti a lungo, non hanno avuto l'esito sperato. Il 67enne è deceduto e la salma è stata trasportata dall'eliambulanza in piazzola a Falcade, per essere affidata al carro funebre.