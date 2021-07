Cade in mountain bike e si infilza con un ferro: 29enne salvato dai boscaioli che chiamano i soccorsi

BELLUNO - Cade con la mountain bike, si ferisce ad una gamba con un ferro e alcuni boscaioli lanciano l'allarme. Attorno alle 11.40 di oggi, domenica 11 luglio, la Centrale del Suem è stata infatti allertata da alcune persone, che stavano facendo lavori nei boschi a Col de Moi, sopra Mel, a Borgo Valbelluna, per un incidente accaduto a un ciclista a cui avevno assistito.

Il ciclista, C.M. le iniziali del suo nome, 29enne di Sernaglia della Battaglia (Treviso), era infatti caduto in mountain bike e un ferro della bicicletta lo aveva ferito a una gamba. Risaliti alle coordinate del punto in cui si trovava il ciclista, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto il luogo e sbarcato nel bosco, con un verricello di 30 metri, personale sanitario e tecnico di elisoccorso. Il giovane ferito è stato medicato, imbarellato e issato a bordo, per essere trasportato all'ospedale di Belluno.