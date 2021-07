Incidente in mountain bike sul sentiero di Monte delle Valli: ferito un 35enne di Arzegrande

PADOVA - Attorno alle 10.30 il Soccorso alpino di Padova è stato allertato per un ciclista caduto, mentre con un gruppo di amici stava scendendo in mountain bike, lungo un percorso di downhill sul Monte delle Valli. A.G., 35 anni, di Arzergrande (Padova), superando uno dei salti artificiali con pedana della Discesa delle Mole, era infatti caduto a terra e aveva sbattuto la testa, riportando un sospetto trauma cranico ed escoriazioni al volto. Sul posto, seguendo le indicazioni date dai compagni, 8 soccorritori tra i quali due infermiere, e l'elicottero di Treviso emergenza, che ha sbarcato personale medico e tecnico di elisoccorso nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Prestate le prime cure, l'infortunato è stato imbarellato e recuperato con il verricello per essere trasportato all'ospedale di Padova.