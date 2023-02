Bimba di 9 anni cade mentre scia con i genitori e batte la testa: soccorsa con l'elicottero

SELVA DI CADORE Attimi di paura ieri sulle piste di Selva di Cadore per una piccola sciatrice che durante una discesa ha perso l'equilibrio e cadendo ha sbattuto con violenza la testa sulla neve. Non c'era molta gente in quel momento sul tracciato, la pista non è particolarmente impegnativa, ma una caduta sugli sci è sempre possibile e le conseguenze sono imprevedibili.

La bimba di 9 anni, residente a Treviso, si è infortunata sulle piste di Pescul riportando un trauma cranico, non grave, ma un grande spavento c'è stato per lei e per i genitori che erano con lei. Immediatamente è stato dato l'allarme e in pochi minuti dalla base di Pieve di Cadore si è alzato in volo l'elicottero del Suem 118 che è atterrato in uno slargo non lontano dal punto della caduta.

Nel frattempo attorno alla piccola si è formato un capannello di persone, mentre il personale sanitario di Falco l'ha imbarellata e caricata sull'elicottero. La piccola ferita è stata poi trasportata all'ospedale San Martino di Belluno dove è stata medicata e tenuta in osservazione, ma i medici erano ottimisti sull'evoluzione del suo stato clinico.