Scuolabus, l'autista e i genitori-detective: bimbi chiusi dentro e lui al bar

BELLUNO - Glistanno per riaccendere i motori. E i genitori sono già in apprensione. «I problemi al trasporto scolastico non sono ancora stati risolti tuona il consigliere Franco Roccon -, cosa aspetta il sindaco a dare seguito alle richieste delle famiglie?». Nel mirino il servizio e in particolare un autista furbetto. L'uomo è stato visto lo scorso anno fermare il mezzo con i bambini dentro nel tragitto verso le scuole, scendere e andare a bere il caffè. «È inammissibile un comportamento del genere dice Roccon -, perché non si fa niente per fermarlo?».