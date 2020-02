Lavori in galleria, chiuso svincolo dell'A27: per una notte uscita a Fadalto

BELLUNO - Autostrade per l’Italia ha comunicato che per consentire l’esecuzione dei lavori di ispezioni galleria, si rende necessario chiudere al traffico le seguenti rampe di svincolo dalle ore 21 del 19 febbraio alle ore 6 del 20 febbraio.

Chiusura A: rampa di svincolo in uscita da Ponte nelle Alpi per Cadola

Chiusura B: rampa di svincolo in entrata da Cadola per Venezia

Ecco di seguito i percorsi alternativi

Chiusura A: Il traffico proveniente da SS51 (Ponte nelle Alpi) e diretto a Cadola (Belluno), dovrà proseguire sulla stessa SS 51 di Alemagna, in direzione Sud fino alla predetta località.

Chiusura B: Il traffico in entrata allo Sv. Lib. Cadola (Belluno) e diretto a Venezia dovrà proseguire sulla SS51 Alemagna in direzione Sud, per poi entrare in autostrada presso la Stazione A27 Fadalto-Lago Santa Croce. Ultimo aggiornamento: 16:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA