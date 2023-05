FELTRE (BELLUNO) - Adotta un parco pubblico. È questo l’assist che la giunta comunale di Feltre manda alle aziende del territorio che vogliono compiere un gesto a beneficio della comunità feltrina. Aree soprattutto dedicate ai più piccoli che da tempo versano in cattive condizioni. Giochi rotti e pericolosi che negli anni non sono mai stati manutentati a dovere. Parchi dove più volte si sono verificati anche episodi di criminalità che un affidamento diretto permetterebbe un controllo più puntuale. Aree divertimento che ancora oggi risentono dei danni provocati da Vaia.

Nel territorio infatti vi sono tante aree pubbliche che necessitano di una manutenzione complessiva o che hanno al loro interno giochi ormai degradati a causa del passare del tempo e degli agenti atmosferici. Per sistemarle tutte servirebbero oltre 270mila euro che il Comune, evidentemente, non ha nell’immediato a disposizione. Da qui la decisione di aprire un bando in cui le aziende possono candidarsi per sistemare uno di questi luoghi, ridando loro vita. Un’azione di riqualificazione di aree cittadine ma che va anche nella direzione di ridare alle comunità, soprattutto frazionali, un luogo di aggregazione per grandi e piccoli.

Il degrado

L’Amministrazione comunale di Feltre ha eseguito nei mesi scorsi una ricognizione sullo stato di manutenzione e sulla necessità di intervento dei parchi pubblici cittadini. «Dalla ricognizione – si legge nella delibera di giunta – emerge come buona parte delle attrezzature ludiche siano deteriorate o rotte dall’usura e dagli eventi atmosferici e, pertanto, necessitano di urgenti interventi di sistemazione o sostituzione». Da questa ricognizione esce anche una stima delle risorse necessarie per mettere a nuovo tutti i parchi pubblici di Feltre. La cifra è importante in quanto parliamo di circa 270mila euro. Risorse importanti che ad oggi non sono nella disponibilità immediata dell’Amministrazione comunale. Per questo la giunta ha deciso di partire mettendo a bilancio una cifra di circa 70mila euro con cui andrà a sistemare i parchi giochi degradati degli asili e delle scuole elementari. Una prima azione concreta che però, come abbiamo capito, non è sufficiente. Da qui l’idea di chiedere aiuto ai privati, ed in particolare alle aziende del territorio.

La sponsorizzazione

Nei mesi scorsi, sia il sindaco che gli assessori hanno raccolto la disponibilità da parte di qualche impresa e istituto di credito che vogliono fare qualcosa di tangibile e di concreto per la comunità feltrina. E sulla scia di questa disponibilità, con una delibera, la giunta apre alla possibilità da parte di questi privati di sponsorizzare la sistemazione dei parchi cittadini. «Verrà quindi aperto un bando in cui vi sarà l’elenco dei siti da sistemare e le risorse necessarie per farlo - spiega l’amministrazione comunale -. Gli interessati potranno quindi partecipare al bando per finanziare queste opere. Chiaramente, chi farà quest’azione avrà nel luogo un riconoscimento, ossia una targa in modo tale che i cittadini sappiano che se quel parco è stato riqualificato è grazie anche ad un benefattore».