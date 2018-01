Elvira e Angelo, settant'anni insieme: â€‹«Ecco il segreto del nostro amore»

di Damiano Tormen

BELLUNO - La guerra, la ricostruzione, il boom economico. In mezzo, gli anni della Resistenza e della lotta partigiana, un rientro a piedi dalla Francia, senza scarpe. Poi la costruzione di una famiglia e l’emigrazione in Svizzera per “far fortuna”. Gli anni duri del lavoro per “farsi” una casa... Non è la sceneggiatura di un film: è un pezzo di storia d’Italia e del Veneto, che si intreccia con la Storia (quella con la “s” maiuscola, che si studia a scuola). Ma è anche una storia d’amore, una grande storia d’amore. Perché i due protagonisti festeggiano settant’anni di matrimonio. Proprio oggi. Una vita insieme fatta di sacrifici e di dolori; ma anche di gioie, di affetto, di genuinità. Il segreto di un amore che dura così tanto? «Ci sopportiamo a vicenda» dicono(97 anni) e(93 anni), i due protagonisti della storia, bellunesi doc, lui delle Ronce (una borgata rurale oggi di poche anime sotto il Visentin, a 800 metri di quota), lei di Valmorel (altra località rurale del Bellunese). «Ci sopportiamo e ci supportiamo». Sembra poco, ma in un’epoca dai rapporti fluidi e passeggeri, di tira e molla, un matrimonio che va avanti da settant’anni è quasi epico.Come in ogni storia epica che si rispetti, c’è una guerra di mezzo. E c’è un alpino. Angelo ha vent’anni esatti quando viene spedito in Montenegro. «Ho visto i veri orrori della guerra - racconta, da ultimo combattente reduce del Bellunese -. In più eravamo malnutriti. Siamo tornati con i pidocchi».