BELLUNO - Sono 12 i comuni bellunesi che il 12 giugno andranno alle urne. La data è stata comunicata ieri: si voterà in concomitanza con il referendum sulla giustizia. Eventuali ballottaggi il 26 giugno. La decisione presa è quella di votare, sia al primo che al secondo turno, solo la domenica. Il rinnovo dell'amministrazione comunale avverrà ad Auronzo di Cadore, Belluno, Cesiomaggiore Cortina d'Ampezzo, Falcade, Feltre, Fonzaso, Lamon, Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, Soverzene e Tambre. Il totale degli elettori chiamati alle urne è di 83.118 dei quali 17.590 Aire. Per alcuni casi i nomi in lizza sono noti da settimane, in altri territori i candidati devono ancora sciogliere le riserve.

BELLUNO E FELTRE

Va verso le amministrative il capoluogo, Belluno che conta al momento tre candidati. Ma pare che le trattative, ancora in corso, possano stravolgere ancora la situazione. Attualmente il centro sinistra correrà spaccato con Lucia Olivotto e Giuseppe Vignato, mentre il centrodestra si presenterà unito con il civico Oscar De Pellegrin. Anche la seconda città più grande della provincia andrà al voto: Feltre. Anche qui si trovano tre candidati pronti a sedersi dove, per dieci anni lo ha fatto l'uscente Paolo Perenzin. Addis Zatta si candida per il centro sinistra, Nadia Forlin (ex leghista) ha organizzato una lista civica mentre Viviana Fusaro, scesa in campo per prima con una civica, è il candidato del centro destra.

CADORE

In Valle d'Ansiei i candidati stanno scaldando i muscoli in vista della campagna con i suoi 3048 elettori di cui 368 Aire. L'ipotesi è che si ricandidi l'attuale sindaco Tatiana Pais Becher di Insieme per Auronzo. C'è poi l'incognita di Dario Vecellio Galeno, ex assessore al Bilancio nell'amministrazione di Daniela Larese Filon, attualmente leader di Auronzo Viva. Cortina (4156 votanti di cui 358 iscritti al registro dei residenti all'estero) gioca sulla continuità o, almeno, queste sono le speranze del sindaco uscente Gianpietro Ghedina che intende proseguire il lavoro iniziato e arrivare alle Olimpiadi 2026. Tutti potrebbero convergere su di lui.

FELTRINO

A Cesiomaggiore sembra scontata anche la nuova corsa del sindaco uscente Carlo Zanella, ma non ci sono certezze. Qui sono 4956 i cittadini votanti di cui ben 1635 iscritti all'Aire. Si sa che il capo dell'opposizione Wilmer De Bortoli ha deciso di non ripresentarsi. A Fonzaso (4870 elettori di cui 2318 Aire) il sindaco uscente, Giorgio Slongo, ha annunciato che non si ricandiderà. A Lamon Ornella Noventa ritenta il bis, la candidatura non è ancora stata ufficializzata ma la notizia si rincorre da tempo. Ha già scoperto le carte invece il candidato Gino Pante che si presenta con una lista civica per il municipio lamonese. Per San Gregorio (1986 votanti di cui 656 residenti all'estero) c'è il no del sindaco uscente Mirco Badole. Nelle scorse settimane si è presentata Una civica per ogni civico, gruppo che ha avviato un percorso partecipativo volto ad organizzare una squadra.

AGORDINO

A Falcade (2105 votanti di cui 524 Aire) il primo cittadino Michele Costa si prepara a lasciare, così come il suo vice Gianni Ferrini: entrambi intendono passare il testimone dopo due mandati. Tra le file dell'opposizione c'è movimento, ma ancora nessun nome sicuro. Anche Giovanni Deon a Rivamonte (684 votanti di cui 146 Aire) ancora non si è espresso ma si dice che il suo sarà un sì.

SOVERZENE E TAMBRE

Al grido di no alla fusione con Ponte si prepara per schierarsi ai nastri di partenza, invece, l'attuale sindaco di Soverzene (1084 votanti e 755 Aire) Gianni Burigo, pronto al bis con la squadra già pronta. A Tambre si sta lavorando su una candidata donna: il sindaco uscente Oscar Facchin infatti ha raggiunto il limite dei mandati e non potrà ricandidarsi.