Mont, sulla strada Chies-Tambre il buco s'allarga: ma la lasciano così

CHIES D'ALPAGO - La strada cede. Anzi, ha ceduto da ormai due anni. Ma la lasciano così. L'inverno, le piogge abbondanti, allargano il buco, ormai la strada ha la forma di un imbuto, prima o poi qualche automobile finirà nella scarpata. Per carità, non è certo una statale: si tratta della stradina che abbraccia la Conca dell'Alpago tenendo quota mille metri, e il punto pericoloso si trova poco dopo il paesino di Mont, nel tratto che va da Chies a Tambre. Ma per chi ci abita, o ci va in vacanza, è piuttosto importante: di lì si passa per andare al villaggio Quota 1000, per andare a prendere le alte vie che portano a forcella Antander o al rifugio Semenza, per raggiungere Malga Cate o Pian Formosa, tutte località di richiamo turistico. I residenti protestano, da molti mesi, invano. E ora chiedono al Gazzettino: si può fare qualcosa? Lo chiediamo anche noi...