CORTINA - “Ultras Cortina per la Romagna” è scritto sui cinque furgoni diretti oggi a Cesena, per portare aiuti alla popolazione alluvionata di quella regione. L’iniziativa è partita infatti dai tifosi dell’hockey ampezzano, che hanno subito costituito una squadra numerosa e determinata. «Tantissima gente, di Cortina e del Cadore, ha portato materiale, ha risposto subito al nostro appello, diffuso in radio. Tutto è cominciato dall’idea che i sostenitori dell’hockey potessero impegnarsi anche per una azione di solidarietà, oltre allo sforzo che fanno ogni inverno, per stare vicini alla nostra squadra gloriosa», spiega Marco De Villa “Devils”, che ha fatto partire questa gara di buon cuore.



IL PRECEDENTE

«L’idea iniziale era di riempire un solo furgone, messo a disposizione da Cicli Cortina. Poi la generosità della gente è stata tale che i furgoni sono diventati cinque, per suddividere un peso di quattro tonnellate. Un furgone lo guiderà Sandro Constantini, per la squadra di hockey amatoriale Squali Cortina; uno è dello snowboard club Cortina, di Denis Constantini, che ha anche il carrello, carico di acqua minerale; Simone Viotto, allenatore dello sci club Druscié, condurrà il mezzo messo a disposizione dal suo sodalizio; infine, quando abbiamo chiesto la disponibilità di un quinto veicolo, perché c’era tanta roba da portare, ha subito risposto Fabio De Bernardin, dei veterani dell’hockey Dinosauri, che scende con noi». In tutto sono oltre 40 quintali di materiale.



IL CARICO

Sono alimentari a lunga conservazione; altri specifici per i bambini; prodotti per l’igiene delle persone e per la pulizia della casa; alimenti per cani e gatti. «Abbiamo concordato questo materiale con la Croce rossa di Cesena, alla quale consegneremo tutto – spiega De Villa – saremo in viaggio dalle 7 del mattino, con appuntamento in Romagna alle 11, per rientrare a Cortina nel pomeriggio, dopo 700 chilometri. Tutto il materiale è stato depositato in questi giorni alla Cicli Cortina, che ha anche contribuito alle spese del carburante per il viaggio. Un aiuto importante è venuto dalla Cooperativa di Cortina, che ha messo i carrelli per la spesa nel reparto alimentari, dove le persone potevano depositare quanto acquistato. Ha inoltre donato del materiale. Ci sono stati cittadini generosi che hanno messo del denaro; un privato ha dato un gruppo elettrogeno». Questa non è stata l’unica iniziativa nel territorio: «Non siamo soltanto noi ad aiutare la Romagna – conferma De Villa – molti paesani ci hanno detto di essersi mossi con altri canali: c’è stato complessivamente un buon movimento di solidarietà, con tante donazioni diverse».