Alluvione Emilia Romagna: da lunedì riapre la Bologna-Rimini, ma non la Bologna-Ravenna. La Riviera Adriatica aspetta i turisti

Alluvione Emilia Romagna diretta oggi 27 maggio: nel forlivese si lavora senza sosta per lo smaltimento dei rifiuti.

Una volta effettuata questa rimozione, i cittadini che avranno ancora rifiuti da alluvione da far ritirare, non dovranno più conferirli nei punti deputati, ma contattare il numero verde 800.98.68.68 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18 e il sabato dalle 8:30 alle 13, esclusi i festivi), lasciando i propri dati per attivare il prima possibile il servizio gratuito di ritiro a domicilio. Il servizio di raccolta dei rifiuti da alluvione e quelli ordinari di igiene urbana sono in continua evoluzione: per questo la società invita i cittadini a consultare gli aggiornamenti dell'ultim'ora nella sezione dedicata del proprio sito, raggiungibile direttamente dalla home page.