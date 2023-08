Alleghe Hockey: ingaggiato un campione del mondo russo, superstar nella Nhl americana a inizio anni Duemila

Un giocatore con un simile curriculum, probabilmente ad Alleghe non si era mai visto. Nikolai Zherdev, ucraino di Kiev, naturalizzato russo, è da ieri il nuovo straniero delle Civette, il club agordino che vuole tornare a vivere una stagione da protagonista nell'hockey su ghiaccio, dopo anni difficilissimi, quasi di oblio, l'ultimo nell'anonimato, complici i problemi di utilizzo dell'impianto di casa, l'Alvise De Toni, in riva al lago di Alleghe.

Ed è proprio allo stadio alleghese che Zherdev dà appuntamento ai tifosi biancorossi, in un video in cui possono ammirare anche alcuni suoi gol nella National hockey league, quella Nhl che rappresenta il sogno di tutti gli hockeisti del mondo, come la Nba per i cestisti. Perché Nikolai la Nhl l'ha vissuta da protagonista. Ala di ruolo, nato nel 1984 a Kiev, in Ucraina ma naturalizzato russo, è alto 188 cm per 92 kg. I professionisti lo chiamano in Nhl nel draft del 2003, quarta scelta assoluta dei Columbus Blue Jackets. Zherdev ha giocato per 6 stagioni in Nordamerica, 6 annate di numeri da campione: 436 presenze e 264 punti (116 gol e 148 assist), prima a Columbus e poi con franchigie storiche come New York Rangers e Philadelphia Flyers. Terminata l'avventura negli Stati Uniti, torna nel Vecchio continente e in Europa si esibisce nel massimo campionato russo, la Khl: 408 presenze e 232 punti (79 gol e 153 assist) in 8 stagioni con le maglie tra le altre di tre club di Mosca (Cska, Spartak e Dynamo). La nazionale russa non può fare a meno di lui e così Nikolai mette in bacheca due titoli mondiali (Svizzera 2009 e Finlandia/Svezia 2012; 13 gare, 7 punti con 2 reti e 5 assist). La scorsa stagione ha giocato nel campionato bielorusso, nel 2021/2022 aveva scoperto l'Italia giocando per le Aquile di Merano nella Alps Hockey League (18 partite, 21 punti: 10 gol e 11 assist). "Un grandissimo giocatore, in arrivo ad Alleghe grazie al sempre passionale impegno di Fabrizio Fontanive. Zherdev sarà un enorme arricchimento per il roster dell’Alleghe, ma anche per tutto il campionato dell’Italian Hockey League - è scritto nel comunicato del club agordino -. Il presidente Adriano Levis, il vicepresidente Matthias Levis ed il direttore sportivo Manuel Da Tos ufficializzano con orgoglio lo straordinario ingaggio". Certo, Zherdev è probabilmente a fine carriera, ma nella serie B italiana (la Ihl) probabilmente potrà, alle soglie dei 40 anni, fare ancora la differenza. O almeno è ciò che sperano le Civette e il loro grande seguito che aspettava un segnale come questo per rinfocolare un entusiasmo forse un po' messo in disparte. Quella in arrivo è però la stagione dei 90 anni, non si poteva sottovalutarla. Sta rinascendo l'Alleghe che giocava i derby infuocati con il Cortina? Non ancora, sicuramente no. Anzi, con il Cortina - campione d'Italia in carica, ha appena vinto il 17° scudetto - c'è un rapporto di collaborazione (farm team) e cortinese è l'allenatore (Scapinello). Ma l'arrivo di Zherdev sembra il germe di una rinascita. Le Civette riprendono il volo, l'amore per l'Alleghe di tanti bellunesi è pronto a tornare più forte di prima. Magari nei derby contro Feltre, realtà emergente dell'hockey bellunese con un seguito costante di oltre un migliaio di spettatori.