Un cacciabombardiere trisonico viso a viso con due bombardieri bisonici. Confronto ad alta velocità sulla verticale del mare di Barents fra veterani dell'aria come il Mig-31 russo con origini sovietiche (Foxhound per la Nato) una coppia di LancerB-1B dell'Usaf. Lo scramble (decollo rapido) del Mig-31, entrato in servizio nel 1982, è avvenuto forse dalla ​base di Borisovskij Chotilovo, nei pressi della Bologoe, dove sono schierate due squadriglie di Mig-31 del 970° stormo abilitati anche al trasporto di bombe e missili nucleari e anche dei nuovi ipermissili Kinzall. Si tratta di una delle basi più vicine al mare di Barents dove quasi una volta al mese russi e americani (o i loro alleati) si sfidano in questo "gioco" a rimpiattino.

Le autorità russe hanno riferito di aver fatto decollare un Mig- 31 in risposta all'avvicinamento di due bombardieri Rockwell B-1 statunitensi al confine russo nel Mare di Barents. Lo riporta il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Ria Novosti, spiegando che «non è stata consentita alcuna violazione del confine russo da parte americana». Il ministero afferma che «il 24 marzo i mezzi russi di controllo dello spazio aereo sul Mare di Barents hanno rilevato un gruppo di obiettivi aerei in avvicinamento al confine di stato della Federazione Russa. Per identificare l'obiettivo aereo e prevenire la violazione del confine di stato della Federazione Russa, un caccia MiG- 31 delle forze di difesa aerea è decollato». Nella nota si spiega che «l'equipaggio del caccia russo ha identificato l'obiettivo aereo come una coppia di bombardieri strategici B-1B dell'aeronautica americana».

La strategia è collaudata dai tempi della guerra fredda: a turno le forze aerospaziali inviano velivoli a sfiorare i confini per testare i tempi di reazione delle difese degli avversari. Gli scramble si sono comunque intensificati da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. E ogni decollo rapido ha assunto dal 24 febbraio 2022 un significato più preoccupante. Anche i Lancer B-1 affondano la loro origine ai tempi della Guerra Fredda avendo effettuato il loro primo volo nel 1986, anch'essi progettati per tenere alto il deterrente nucleare.